Fas’taki göçmen sorunu

RABAT (AA) - Fas’ta 2017 yılının başından bu yana 55 bin yasa dışı göçmenin yakalandığı ve insan kaçakçılığı yapan 100’den fazla suç şebekesinin çökertildiği bildirildi.

İçişleri Delege Bakanı Nureddin Butayyib, Fas meclisinde yasa dışı göçe ilişkin verilen soru önergesine cevaben yaptığı açıklamada, 2017 yılı boyunca 55 bin göçmenin yakalandığını ve yasa dışı göçmenleri kaçak yollarla ülkeden çıkarmaya çalışan 100’ün üzerinde suç şebekesinin çökertildiğini belirtti.

Ülkesinin 2015 yılından bu yana yasa dışı göçle mücadelede yeni bir strateji takip ettiğini belirten Butayyib, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılından bu yana insan ve insan haklarına odaklı bir göç stratejisi izliyoruz. Bu strateji doğrultusunda İçişleri Bakanlığı yasa dışı göçle mücadele kapsamında güvenlik tedbirlerini artırdı. Tüm çabalara rağmen yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin de insani ve hukuki hakları gözetilerek kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı oluyoruz.”

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit geçen ay yaptığı açıklamada, Kasım 2017'ye kadar 50 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığını ve insan kaçakçılığı yapan 73 suç çetesinin çökertildiğini duyurmuştu.

Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılan Fas'ta yaklaşık 40 bin civarında kaçak göçmen bulunduğu tahmin ediliyor.