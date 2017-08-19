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Fas’tan Sierra Leone’ye insani yardım

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed’in, Sierra Leone’ye acil insani yardım ulaştırılması için emir verdiği ve 66 ton insani yardımın buraya ulaştırılmak üzere hazırlandığı bildirildi. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı...

Fas’tan Sierra Leone’ye insani yardım

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed’in, Sierra Leone’ye acil insani yardım ulaştırılması için emir verdiği ve 66 ton insani yardımın buraya ulaştırılmak üzere hazırlandığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde doğal afetler sonucu milyonlarca insanın etkilendiği Sierra Leone’ye Kral 6. Muhammed’in emriyle hazırlanan 66 tonluk acil insanı yardımın bölgeye ulaştırılması için çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, koleraya karşı ilaç, çadır ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerinin yarından itibaren Fas Ordusu tarafından bölgeye ulaştırılacağı kaydedildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerince dün yapılan açıklamada, Freetown'daki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, ekiplerin 409 cesede ulaştığı ancak çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

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FasInsani YardımSierra Leone'de Sel Felaketi
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