Fatih Altaylı'nın Aziz Yıldırım'a

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a "basın yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hakkında dava açılan Fatih Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fatih Altaylı ve avukatı katıldı. Müşteki Aziz Yıldırım'ı ise duruşmada avukatı temsil etti.

Savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Altaylı, "Aziz Yıldırım'a karşı iddianamede belirtilen sözleri sarf etmiş olmam söz konusu değildir. Söz konusu çözümler metin haline getirilmiştir ancak olay bu şekilde değildir. Ben yorumlarımı yaparken sosyal medya üzerinden gelen bir hakarete yönelik yaptım. Yoksa ben Aziz Yıldırım'a zeka özürlü demedim." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişiye bu sözleri söylediğini aktaran Altaylı, "Bu husus yazılı dökümlerden anlaşılmayabilir, bant kaydının mahkemenizce ayrıca izlenmesini ve dinlenmesini istiyorum. Bu durumda olayın daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum." dedi.

Altaylı'nın avukatı Emine Rezzan Aydınoğlu da Altaylı'nın savunmasındaki hususların mahkemece izlenebileceğini veya bilirkişi incelemesinin yapılacağını belirtti.

Mahkeme, dosyada konuşmaların dökümü bulunmuş olmasına rağmen sanığın savunmasında geçen hususların doğruluğu ya da yanlışlığının net şekilde anlaşılabilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Duruşma 23 Kasım'a ertelendi.

İddianamede, sanık Altaylı'nın "basın yoluyla hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.