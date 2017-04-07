FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi toplanacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla 17-18 Kasım'da Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenlenecek.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu yıl Ankara'da üçüncüsü yapılacak zirve ile Türkiye'de eğitim teknolojileri alanında yapılacak yeni araştırmalara yön vermek, eğitim teknolojileri alanındaki iyi örnekleri paylaşmak ve FATİH Projesi'ne bilimsel katkı amaçlanıyor.
Bu kapsamda, 17-18 Kasım'da düzenlenecek Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne 10 Nisan'dan itibaren "fatihprojesietz.meb.gov.tr" internet adresinden bildiri özetleri gönderilebilecek.