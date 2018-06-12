Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi mezunlarını uğurladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) bu yıl 5. dönem mezunlarını verdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Törende ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun yaklaşık bin öğrenci kep attı. Üniversiteden mezun olan öğrencilerin özel günündeki sevinçlerine, aileleri de tanıklık etti.

Üniversiteyi birincilikle bitiren Fatma Tülay Karaca, okul mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu levhayı çaktı. Okudukları bölümleri birincilikle bitiren öğrencilere de plaket takdimi edildi.





- "Öğrencilerimizin yüzde 75'i bizi her yıl ilk 5 sırada tercih ediyor"





FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, törendeki konuşmasında, her mezuniyet töreninde huzurlu, heyecanlı, umutlu ve gururlu hissettiğini söyledi.



Üniversitenin ilk mezunlarını 2010 yılında verdiğini anımsatan Duman, "Üniversite olarak nihai hedefimiz on binlerce ön lisans ve lisans öğrencisi, yüzde yirmi nispetinde lisansüstü öğrenciye ulaşmak. İnşallah Topkapı yerleşkesi tamamlandığında bu hedefimize de ulaşmış olacağız. Binalarımız ve personelimizle olduğu kadar mezunlarımızla da gururlanmak istiyoruz. Bu yıl beşincisi yaptığımız mezuniyet törenimizde de öğrencilerimizin sevinci ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yine geçmiş dönemdeki mezunlarımızın takibini yapıyoruz, başarılı görevlerde yer aldıklarını biliyoruz. Girdikleri sınavlarda son derece başarılı olduklarını biliyoruz. Bu başarılarının artarak devam edeceğini ümit ediyorum." diye konuştu.



Duman, FSMVÜ'nin girdi odaklı değil çıktı odaklı bir üniversite olduğunu vurgulayarak, kendilerini öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarından çok, mezun olduklarında hayatta alacakları rol ve başarılarının daha çok heyecanlandırdığını dile getirdi.



Üniversite olarak ders dışı kültürel ve bilimsel etkinlikler ile staj çalışmalarını desteklediklerini anlatan Duman, şunları kaydetti:



"2010 yılında kuruluşumuzdan beri yönetim ve personelimizle bakıp bilinci ve eğitim öğretim sorumluluğu içinde görevimizi yerine getirmek için hep beraber 700'ü aşkın akademik ve idari personelimiz ile çalışmaya gayret ediyoruz. Hocalarımız, eğitim ve yayın çalışmaları yanında farklı alanlarda 12 Araştırma ve Uygulama Merkezimizde, şimdiye kadar 27 projemize yaklaşık 20 milyon lira tutarında destek alıp bilimsel araştırma inceleme ve üretim çalışmalar yapmaktadırlar.



62 farklı ülkeden 526 uluslararası öğrenci ile 36 öğretim elemanı, 52 uluslararası iş birliği, 21 Erasmus Anlaşması ile uluslararasılaşma konusunda da belli bir noktaya geldik. Ülkemiz genelinde 150 binlere yaklaşan uluslararası öğrenci sayısı ve daha da artırmak için biz de üzerimize düşeni yerine getirmek için çalışıyoruz. Toplam öğrenciniz içinde yüzde 10'larda seyreden uluslararası öğrenci sayısını, gelecek yıllarda yüzde 20'ye çıkarmak hedeflerimiz arasındadır. Tüm çalışanlarımızın gayret ve çabaları sonucu kontenjan doluluk oranıyla verdiğimiz eğitim ve yaptığımız bilimsel kültürel etkinliklerimizle, güçlü akademisyen kadromuzla yayınlarımızla ülkemizde 205 yüksek eğitim kurumu arasında mütevazi ama saygın bir yer edildiğimizi gururla ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizin yüzde 75'inin bizi her yıl ilk 5 sırada tercih ederek geliyor olmaları bunun göstergelerinden birisidir."





- "Merkez Efendi Yerleşkesi'nin inşaatına başlayacağız"





Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de mezun öğrencilerin sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak eğitim faaliyetlerine katkı vermek için çaba gösterdiklerini belirten Ertem, gelecek dönemde FSMVÜ'nin Merkez Efendi Yerleşkesi'nin inşaatına başlayacaklarını, Üsküdar Atik Valide Külliyesi'nin bir bölümünün de yakın zamanda eğitim faaliyetine başlayacağını bildirdi.



Ertem, "Bu üniversite (FSMVÜ) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün faaliyet gösterdiği alanlarda eğitim verdiği için mezunlarından istifade etme düşünmekteyiz. Özellikle restorasyonlarda mühendislik, mimarlık öğrencilerinin uygulamanın içinde olmasına yönelik bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemde biz istiyoruz ki; mimarlık, mühendislik, teknikerlik gibi alanlarda eğitim almış arkadaşlarımız bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yer bulabilsin, çalışma imkanı bulabilsin." ifadelerini kullandı.





- "Üniversitemizde akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 22"



Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Gerçek ise üniversitenin kapılarının mezuniyet sonrasında da mezun öğrencilerine de açık olduğunu söyledi.



Üniversitenin kısa zamanda çok önemli bir yol aldığına dikkati çeken Gerçek, "8 fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 12 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yavaş yavaş gidiyoruz. Türkiye'de akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 47 öğrenciyken, üniversitemizde bunu 22'ye indirerek Türkiye'deki üniversite ortalamanın üzerinde çıktık." şeklinde konuştu.







