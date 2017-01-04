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Fatih'te öğrenci yurdunda yangın

- Edirnekapı'da çıkan yangında, bir öğrenci yurdunun mutfağında küçük çaplı hasar oluştu

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, Edirnekapı semtinde kız üniversite öğrencilerinin barındığı bir yurtta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nun mutfağından duman çıktığını fark eden bir görevli, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daha sonra yurttaki memurlar tarafından alarm verilerek, öğrenciler binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle mutfakta küçük çaplı hasar oluştu.

Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, çalışmalar tamamlanınca yeniden binaya alındı.

İlk tespitlere göre, yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

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Edirnekapı Kız Öğrenci YurduVatan CaddesiYangın
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