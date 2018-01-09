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Fatih'te sahte içki operasyonu

- Üç adrese düzenlenen operasyonda, bin şişe sahte içki, 10 bin boş şişe, yarım ton metil alkol ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı

Fatih'te sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki düzenlenen operasyonda, bin şişe sahte içki, 10 bin boş şişe, yarım ton metil alkol ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Hacı Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta sahte içki üretildiği ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çalışmalar sonucunda sokaktaki üç adrese operasyon düzenledi. Depolarda yapılan incelemede, bin şişe sahte içki, doldurulmayı bekleyen 10 bin boş şişe, yarım ton metil alkol ve çok sayıda sahte bandrol bulundu. Bunlarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malzemeler, olay yerindeki incelemelerin ardından kamyonlara yüklenerek emniyete götürüldü.

Bu arada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı öncesinde aynı sokakta yaptığı operasyonda 120 bin şişe sahte içki yakaladığı belirtildi.

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FatihOperasyonSahte Içki
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