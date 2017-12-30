Fatih'te trafik kazası sonrası silahlı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kaza yapan iki araçta bulunan kişiler arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Direk Sokağı'nda çarpıştı.

Hasarla sonuçlanan kazanın ardından her iki araçta bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki kişi bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.