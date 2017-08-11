Fatih'te uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Yalı Mahallesi'nde önceden tespit edilen 22 adrese, 200 polisle baskın düzenlendi. Operasyona, özel harekat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle polis helikopteri de katıldı.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bir binanın kullanılmayan kazan dairesinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca mahalledeki bir iş yerinde kaçak olduğu belirlenen sigara ve içki bulundu.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.