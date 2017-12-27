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Fatih'te yangın: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde çıkan yangında, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi, Çıngıraklı Bostan Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı. Vatandaşların...

Fatih'te yangın: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde çıkan yangında, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi, Çıngıraklı Bostan Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yapılan kontrolde, Firdevs Beysülen'in (94) cesediyle karşılaşıldı.

Yalnız yaşadığı belirtilen Beysülen'in ısınmak için piknik tüpünü kullandığı, yangının bundan çıkmış olabileceği öne sürüldü.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.


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