Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinden Aksaray yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AR 7971 plakalı otomobil, Anıt Mezar mevkisinde kontrolden çıktı.
Orta refüjü aşarak karşı yöne geçen araç, 34 ZE 1094 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.