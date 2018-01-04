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Fatih'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

- İnşaat işçisinin bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Fatih'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te inşaat işçisi Mustafa Cete'nin, bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 1 Aralık günü Mustafa Cete'nin (31) bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülmesi olayına yönelik çalışma başlattı.

Polisin araştırmasında, Cete'nin olay günü Fatih'teki evine geldiği, kapının kilitli olması üzerine aynı evde yaşadığı arkadaşlarından kapıyı açmalarını istediği, arkadaşlarının açmaması üzerine çıkan kavgada bıçaklandığı ve silahla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Polis, Cete'nin öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen İrem A, İsmail A. ve S.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Başakşehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan İrem A'nın 17 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüphelilerden İsmail A'nın da Kayaşehir'de bir evde saklandığı belirlendi. Polisin operasyonunda, İsmail A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A. mahkemece tutuklandı.

Firarda olan şüpheli S.Ş'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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