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Fazıl Say "İzmir Süiti" İKÜ'de

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2019’un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor. İKÜ açıklamasına göre, 2019’un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı...

Fazıl Say
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2019’un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor.

İKÜ açıklamasına göre, 2019’un ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’ı konuk ediyor.

Say, 8 Ocak Salı akşamı, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde vereceği konserde, 2018 yılında bestelediği eseri “İzmir Süiti Opus 79”u izleyicilerle buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 150'nci Kuruluş Yılı sebebiyle sanatçıya sipariş ettiği eser, ilk kez 30 Ekim 2018’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izleyici ile buluşmuştu.

Fazıl Say’ın piyano için bestelediği İzmir Süiti Opus 79; Körfez Dalgaları, Brahms İzmir’de, Kordon’da Sessiz Sabah, Chopin İzmir’de, Urla Şiiri, Rahmaninov İzmir’de ve Final Caz- Zeybek bölümlerinden oluşuyor. Sanatçı ayrıca konserde, Beethoven sonatlarından ve kendi eserlerinden örnekler de yorumlayacak.

Biletleri aylar öncesinden tükenen konser, 8 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
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