FCA, sürücüsüz Waymo için 100 otomobil üretti

İSTANBUL (AA) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Google'ın sürücüsüz araç projesi Waymo için geliştirilen 100 adet Chrysler Pacifica Hybrid otomobilin üretimi tamamlandı.

FCA'dan yapılan açıklamaya göre, FCA ve Google'ın Waymo sürücüsüz otomobil üretimi için yaptıkları iş birliği ilk meyvelerini verdi. FCA, Waymo için üzerinde çalıştığı 100 adet Chrysler Pacifica Hybrid otomobilin üretimini tamamladığını duyurdu.

2016 yılı başında Google'ın sürücüsüz araç teknolojisini Chrysler Pacifica Hybrid minivan modeline entegre edeceğini açıklamasının ardından, üstün teknolojiyle donatılmış model ilk kez görücüye çıktı.

Gelecek günlerde Waymo'nun sürücüsüz sürüş test filosuna katılacak olan modeller için FCA ve Waymo mühendisleri ortak bir çalışma yürüttü. Waymo'nun geliştirdiği tamamen sürücüsüz sürüş teknolojisi için Chrysler Pacifica Hybrid'in elektrik, güç aktarma organları, şasi ve yapısal sistemlerinde bir kısım mühendislik değişiklikleri yapıldı. Araca Waymo'nun geliştirdiği özel bilgisayar ve üstün teknolojili yol sensörleri eklendi.

FCA Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne, projeyle ilgili değerlendirmesinde, tüketicilerin ulaşım ihtiyaçları geliştikçe bu gibi stratejik iş birliklerinin yenilik, güvenlik ve teknoloji kültürünü geliştirmek için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Waymo ile yaptıkları ortaklığın FCA'nın otomobil endüstrisinin karşılaştığı fırsatları ve zorlukları doğrudan ele almasını sağladığını belirten Marchionne, böylece sürücüsüz sürüş teknolojisine sahip araçların günlük hayatta önemli bir yere sahip olacağı bir geleceğe hızla yaklaşıldığını bildirdi.

Waymo CEO'su John Krafcik ise 2017 yılında da FCA ile birlikte çalışmalara devam etmek istediklerini belirterek, "Chrysler Pacifica Hybrid sürücüsüz test filomuza büyük katkı sağlayacak. FCA'nın ürün geliştirme ve üretim ekipleri, üstün bir beceri ve sıkı çalışma örneği sergileyerek programın başlangıcından itibaren sadece altı ay içerisinde tam araç montajına geçilmesini sağladılar." ifadelerini kullandı.



