FCA'da Marchionne devri 2019'da bitiyor

ROMA (AA) - Fiat-Chrysler Automobile (FCA) Grubu Başkanı John Elkann, grubun üst düzey yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne'nin 2019 yılında görevini bırakacağını açıkladı.

İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi FCA'nın başkanı Elkann, Panorama d'Italia dergisine verdiği demeçte, şirketin uzun yıllardır yönetiminde yer alan ve 2004'ten bu yana üst yöneticiliğini yürüten Marchionne'ye ve firmalarının geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.

John Elkann, "Marchionne, 2019'da FCA'daki görevini bırakacak. 2018'de FCA'yı ileriye götürecek planın hazırlanmasıyla ilgili her şeyi yapmak istiyor." dedi.

Sergio Marchionne'nin halefinin kim olacağına dair de değerlendirmede bulunan Elkann, "FCA içinde onun yerine gelip bu işi yapabilecek pek çok başarılı isim var." diyerek, yeni üst yöneticinin şirket içinden olacağına işaret etti.

Marchionne'nin kendileriyle çalışmaya devam edeceğini dile getiren John Elkann, Marchionne'nin 2014'te üst yöneticiliğini üstlendiği Ferrari'de olağanüstü bir iş çıkardığını da kaydetti.