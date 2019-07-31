Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Fed Başkanı Powell faiz indirimi kararını değerlendirdi

- Fed Başkanı Jerome Powell: - "Bu, uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değil" - "Faiz indirimi enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar" - "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz"

Fed Başkanı Powell faiz indirimi kararını değerlendirdi
banner17

BERLİN (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu belirterek, faiz indiriminin, uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını kaydetti.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

ABD'de ekonomik büyümenin sürdürülmesi için uygun şekilde hareket edeceklerini vurgulayan Powell, "Faiz indirimi, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar." ifadesini kullandı.

Sanayi üretiminde iki çeyrektir devam eden daralmanın, ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkati çeken Powell, küresel ekonomik büyümenin, ticaret politikalarında belirsizliğin ve düşük seyreden enflasyonun, endişeleri artırdığını ve aşağı yönlü risklerin önüne geçmek için faiz indirimine gidildiğini dile getirdi.

Powell, mevcut belirsizlik ortamının bazı şirketleri harcama yaparken ihtiyatlı olmaya zorladığını anımsatarak, küresel ekonomik büyümenin ve imalatın zayıf kalmasının, ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti.

Hazirandan beri olumlu ve olumsuz gelişmelerin yaşandığını ve ABD'nin 2. çeyrek büyüme performansının beklentilere yakın olduğunu dile getiren Powell, özellikle Avro Bölgesi ve Çin'deki ekonomik büyüme performansının hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydetti.

Fed'in faiz indirimi kararına ilişkin, "Bu uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı değil." diyen Powell, ABD'nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu, tekrar faiz indirimi yapabileceklerini ve bunun ekonomik görünüme bağlı olduğunu söyledi.

Powell, siyasilerden özellikle ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen faiz indirimi çağrılarına ilişkin de "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." diye konuştu.

- Fed'den 11 yıl sonra gelen ilk faiz indirimi

Fed, temmuz toplantısında politika faiz oranını 11 yıl sonra ilk kez 25 baz puan indirerek, yüzde 2,00-2,25 aralığına çektiğini duyurdu.

Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00-2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarında, ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi.

Komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilen tutanaklarda, "Küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2,00-yüzde 2,25 aralığına düşürmeye karar verdi. Bu eylemimiz komitenin ekonomik aktivitenin sürdürülmesi ve güçlü istihdam piyasası koşullarının sağlanmasını ve enflasyonun komitenin yüzde 2,0 hedef seviyesine getirilmesini desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

"12 aylık bazda, toplamdaki enflasyon, yiyecek ve enerji dışındaki enflasyon yüzde 2 seviyesinin altında." değerlendirmesinde bulunulan tutanaklarda, komitenin gelecekte faiz oranlarının belirlenmesi konusunda ekonomik görünüme ilişkin verileri ve gelişmeleri izlemeye devam edeceği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDFaizFEDIndirimJerome Powell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5