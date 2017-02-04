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Federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma

- ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı - Kararın yazılı olarak Adalet Bakanlığına ulaşmasının ardından bakanlığın karar vermesi bekleniyor

Federal yargıçtan Trump'ın vize yasağına geçici durdurma

WASHINGTON (AA) - ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Yargıç Robart'ın, 27 Ocak Cuma günü Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

- Yazılı karar Adalet Bakanlığına gönderilecek

Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığına gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi.

Önceki gün Washington eyaleti, Başkan Trump'ın kararının iptali için dava açmıştı. Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, federal hükümetin karara uymasını beklediklerini vurguladı. "Bunun için hukuk fakültesine gittik." ifadesini kullanan Ferguson, gerektiğinde konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacaklarını bildirdi.

Öte yandan Boston'da federal bir yargıç, Trump yönetiminin aldığı vize yasağı kararını "yerinde" bularak, kararın iptali istemini reddetmişti.

ABD'ye yolcu taşıyan havayollarının ise Trump yönetiminin aldığı ve alacağı karara göre hareket etmeye devam edecekleri bildirildi. Pasaport ve vize işlemlerinde otomatik olarak federal hükümetin gümrük birimlerine tabi olan havayollarının, aksi karar alınana kadar söz konusu ülke vatandaşlarının seyahatine izin vermeyecekleri ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın vize yasağıyla ilintili olarak 60 bin civarında kişinin vizesinin iptal edildiğini bildirmişti. Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı Erez Reuveni ise bu sayının 100 bin civarında olduğunu açıklamıştı. Vizeleri iptal edilen bu kişilerin ülkeden ayrılıp yeniden girmek istemeleri halinde ya da zaten ülke dışında bulunmaları durumunda yeniden Amerikan vizesine başvurmaları gerekecek.

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7 Müslüman ülkeye Vize YasağıABDABD Başkanı Donald Trump
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