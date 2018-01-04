Felçli kadına yardım eli uzatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de geçirdiği beyin kanamasının ardından felç olan kadına Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi yardım ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Babademirtaş Mahallesinde oturan 57 yaşındaki Emine Şen, beyin kanamasının ardından felç oldu.

Yüzde 96 ağır engelli raporu bulunan Şen'e Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi yardım elini uzatarak, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.



Üç ayda bir bin 700 lira engelli maaşı alan Şen’in evinin temizliği ve bakımı Edirne Belediyesi tarafından yapılırken, elektrik ve su abonelikleri ile ilgili işlemleri de tamamlandı.



Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü evde bakım ücreti bağlanması ile ilgili işlemlere başlarken, Kızılay Aşevi tarafından sıcak yemek yardımına başlandı ve kömür yardımı yapıldı.



Açıklamada ayrıca, oğluyla birlikte kalan Şen'in 2017 yılında vefat eden diğer oğlundan maaş bağlanabilmesi için de SGK İl Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.







