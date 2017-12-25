Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kudüs mesajı

- Fener Rum Patriği Bartholomeos: - "Orta Doğu'nun mücadele ettiği yeterince problem zaten vardı, bir de bunların üstüne son zamanlarda yenilerinin eklenmesi yersizdi" -"Geçen gün Noel ve yeni yıl münasebetiyle Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'tan resmi bir mektup aldım. Cevabımda bunca zorlukla sınanmış, haksızlığa uğramış ve insanını kaybetmiş Filistin halkı için 2018'in huzur ve barış yılı olması temennimizi ilettim"

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kudüs mesajı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kudüs'te statünün devamından yana olduklarını belirterek, "Orta Doğu'nun mücadele ettiği yeterince problem zaten vardı, bir de bunların üstüne son zamanlarda yenilerinin eklenmesi yersizdi" ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti.

Çocukların cenneti hatırlattığını ifade eden Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Çünkü çocukların gözünde huzuru, dinginliği, masumiyeti ve barışı görürüz. Ve şimdi karşımda sizler varken ve cemaatimizin pek çok genciyle temasım mevcutken zihnimden şu düşünceler geçiyor. Acaba dünyada özellikle de Orta Doğu'da Hristiyan olsun olmasın, kaç çocuk barışçıl olmayan, güvensiz, savaş ortamında yaşamakta, ilaçları, sütleri ve oyuncaklarından mahrum kalmaktadırlar? Çatışmaların, savaşların yoksullaştırdığı anne ve babalar...Vatanlarını terk etmek zorunda kalan Ege'nin Akdeniz'in sularında sönen hayatlar. Tüm bunlar bizlere medeniyetimizle ilgili bir mesaj göndermekte. Medeniyet seviyemiz gerçekten yüksek. Ancak medeniyetimiz daha insancıl ve daha vicdanlı olmayı beceremez ise 'medeniyet' olarak adlandırılmayı hak edemeyecektir.''

- "Kudüs konusunda en kati görüşümü dile getirdim''

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine, Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar."

Müslümanların ve Hristiyanların bayramlarında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diyalog halinde olduklarını ve yıllardır bu temasları devam ettirdiklerini aktaran Bartholomeos, "Geçen gün Noel ve yeni yıl münasebetiyle kendilerinden resmi bir mektup aldım. Cevabımda bunca zorlukla sınanmış, haksızlığa uğramış ve insanını kaybetmiş Filistin halkı için 2018'in huzur ve barış yılı olması temennimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rum Patriği Bartholomeos
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5