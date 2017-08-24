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Fenerbahçe-Vardar maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bugün oynanacak Fenerbahçe-Vardar UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı dolayısıyla Kadıköy'de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.İstanbul Emniyet...

Fenerbahçe-Vardar maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bugün oynanacak Fenerbahçe-Vardar UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı dolayısıyla Kadıköy'de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30'da başlayacak maç sebebiyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Recep Peker Caddesi, Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım ile Kördere Sokak ulaşıma kapalı olacak.

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FenerbahçeIstanbul Emniyet MüdürlüğüTrafiğe Kapanacak YollarVardar
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