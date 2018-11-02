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Fenerbahçeli basketbolcu Nikola Kalinic'ten Euroleague açıklaması:

- "Avrupa'da (Euroleague) oynadığımız 3 finalden yalnızca bir şampiyonluk çıkarmamız, benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre, bu oranın en az yüzde 50 olması gerekir. Tabii ki bunu değiştirmek için bu sezon bir şansımız olacak" - "Fenerbahçe'deki karar vericiler, en hayati şeyin bu yapıyı korumak olduğunu biliyor ve bunu birinci öncelikleri addediyorlar"

Fenerbahçeli basketbolcu Nikola Kalinic'ten Euroleague açıklaması:
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe’de 4 yıldan beri forma giyen Nikola Kalinic, "Avrupa’da (Euroleague) oynadığımız 3 finalden yalnızca bir şampiyonluk çıkarmamız, benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre, bu oranın en az yüzde 50 olması gerekir. Tabii ki bunu değiştirmek için bu sezon bir şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

RedBull'dan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Sırp basketbolcusu Kalinic, RedBull.com’a değerlendirmelerde bulundu.

Forvet mevkisinde oynayan sporcu, Euroleague’de oynadıkları 3 finalden sadece bir şampiyonluk çıkarmalarının kötü bir istatistik olduğunu belirterek, "BSL şampiyonlukları elbette çok değerli ama Avrupa’da oynadığımız 3 finalden yalnızca bir şampiyonluk çıkarmamız, benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre, bu oranın en az yüzde 50 olması gerekir. Tabii ki bunu değiştirmek için bu sezon bir şansımız olacak." ifadelerini kullandı.


- "Her şeyin daha da iyiye gideceğinden eminim”


Nikola Kalinic, "Bu sezon işimi sağlama almalı ve ilk günden itibaren ritmimi geri kazanmak için çaba göstermeliyim. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Yazı çok iyi geçirdim, biraz dinlenmeye ve basketbolu zihnimden çıkarmaya ihtiyacım vardı. Bunu yaptım ve sonrasında sahaya fiziksel olarak yüzde 100'ümle geri dönüp iyi bir antrenman yoğunluğuna geçiş yaptım. Bu sezona dair çok pozitif hislerim var. Her şeyin daha da iyiye gideceğinden eminim." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Fenerbahçe bize olağanüstü bir profesyonellik sunuyor"

Fenerbahçe’de uzun süredir oturmuş bir kadro olduğunu ve kendilerini aile gibi hissettiklerini belirten Kalinic, şunları kaydetti:

"Bunun için hepimiz Fenerbahçe’ye teşekkür etmeliyiz. Bugünün spor dünyasında, özellikle de Avrupa basketbolu gibi finansal konjonktürün çok değişken olabildiği bir ortamda, bu yapıları uzun süre bir arada tutmak hiç kolay değil. Bizim burada bu kadar uzun kalmış olmamız, Avrupa basketbolu için bir anomaliye karşılık geliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Fenerbahçe’deki karar vericiler, en hayati şeyin bu yapıyı korumak olduğunu biliyor ve bunu birinci öncelikleri addediyorlar. Bugün meslektaşlarımız en üst düzey kulüplerde bile kontratlarının gereği olan parayı almakta güçlük çekebiliyorken, bu kulüp bize ilk günden bu yana olağanüstü bir profesyonellik sunuyor."

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma altında 5 kupa kazanan Nikola Kalinic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir sezon uzak kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne bu yıl yeni forma numarasıyla daha fazla şampiyonluk kazanmak için döndü.


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Anahtar Kelimeler:
EuroleagueFenerbahçeNikola Kalinic
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