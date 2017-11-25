Ferid Alnar'ı Anma Konseri

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü tarafından ünlü besteci Hasan Ferid Alnar'ın eserlerinden oluşan bir anma konseri düzenlendi.

Viyana'daki Grand Hotel'in Balo salonunda düzenlenen konsere, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmed Ferden Çarıkçı ve eşi Serpil Çarıkçı, Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

YEE Başkanı Ateş, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya ve Türkiye’nin tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, her iki ülkenin benzer bir tarihi geçmişi olduğunu anlattı.

Kültür ve sanatın önemli başkentlerinden Viyana'da Joseph Marx ve Oswald Kabasta’dan eğitim alan Alnar’ın Viyana ile olan bağının kendileri için önemine işaret eden Ateş, "Biz kültür kurumu olarak gittiğimiz her ülke ile bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Türk milletinin bütün dünya ile bağ kurabilecek kadar çok malzemesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Alnar’ın Tükiye'de sinema müziği yapan ilk sanatçı olduğunu anımsatan Ateş, sanatçının 70’li yıllara kadar eseriyle Türk kültürüne önemli hizmetler sunduğunu söyledi.

Ateş, "Alnar adı altında her iki ülkeyi birleştirmek, konseri Öğretmenler Günü'ne denk getirerek buradaki öğretmenlere ithaf etmek istedik. Bu konser vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki ilişkiye bir bağ, bir köprü, bir zemin daha oluşturmuş olduk." dedi.



- "Viyanalılara tanıtılması son derece önemli"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmed Ferden Çarıkçı da Avusturya'da 1741'de Freiherr von der Trenck tarafından kurulan ilk askeri bandonun, Türk müziğini örnek aldığını, bandonun Türk müziği yapmakla ünlendiğini belirterek, "Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma ve Türk Marşı bu etkileşime en iyi örneklerdendir." diye konuştu.

"Türk Beşlileri" içerisinde yer alan Ferid Alnar’ın müzik öğreniminin önemli bir kısmını Viyana'da yapmasının, her iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayan Çarıkçı, "Hayatını Viyana'da sürdüren Türklerin bu özel ismi tanıması ve Viyanalılara tanıtması son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

İki saat süren konserde, ünlü bestecinin 10 Saz Semaisi'nden çeşitli eserlerinin yanı sıra ünlü "Kanun Konçertosu" da seslendirildi.

- Hasan Ferid Alnar

11 Mart 1906'da İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Ferid Alnar, dönemin önemli sanatçılarından Kanuni Vitali Efendi'den kanun dersleri aldı. Alnar, 12 yaşında İstanbul'un en iyi kanuncuları arasında gösterildi. 16 yaşında "Kelebek Zabit" adlı ilk eserini besteleyen Alnar, zamanın önemli müzik gruplarından Dar'ütta'lim-i Musiki Heyeti'ne davet edilince profesyonel müzik yaşantısı başladı.

1927'de Avusturya'nın başkenti Viyana'ya müzik eğitimi almak için giden Alnar, Joseph Marx ve Oswald Kabasta'dan beste ve orkestra şefliği üzerine eğitim aldı. 1932'de Türkiye'ye dönen Alnar, 1936'da Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda yardımcı şef olarak hizmet verdikten sonra, 1946'dan 1952'ye kadar orkestranın şefliğini yürüttü.

Ankara'da yeni kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim veren sanatçı Viyana Senfoni, Münih Filarmoni, Stuttgart Radyo, Atina Senfoni ve Sofya Senfoni orkestralarında konuk şef olarak birçok konser verdi.

1978'de yaşamını yitiren sanatçı, Türk musikisi ve klasik batı müziğini harmanlayarak ünlü "Kanun Konçertosu" eserini meydana getirdi.