Ferit Şahenk'e Fransa'dan

İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 1802 yılından bu yana Fransız hükümeti tarafından verilen en üst düzey nişan olan "Legion d'Honneur"e layık görüldü.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ferit Şahenk, Fransa tarafından 1802'de Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'ordre National de la Legion d'Honneur"a layık görüldü.

İstanbul'da Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Şahenk'e nişanı, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries takdim etti.



Ödül töreninde geleneğe uygun olarak Şahenk'in mesleki geçmişinden notlar konuklarla paylaşılırken, onun Doğuş Grubu'nda 2001 yılında üstlendiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra çeşitli mesleki örgütlerde de önemli sorumluluklar üstlendiği aktarıldı.





- "Büyük onur duydum"





Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, törende yaptığı konuşmada, hayatındaki en özel zamanlardan birini daha yaşadığını belirterek, Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı "Legion d'Honneur"a layık görülmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Şahenk, "Otel, marinalar ve gastronomi alanında bizi farklı kılan, özellikle lüks kategorilerinde Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında adımızın anılmasını sağlayan yatırımlarımız, kendi yarattığımız markalarımızın yurt dışına açılmasına yönelik çabalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk misafirperverliğinin, küresel kültür bağlamında iyi bilinen ve yerleşmiş bir kavram olduğunu hatırlatan Şahenk, şunları kaydetti:

"Bizler, haklı olarak bundan büyük gurur duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak aldığımız stratejik bir kararla 'hospitality business'a daha fazla odaklanma yoluna gittik. Bu çerçevede de Türk misafirperverliğini turizm ve yeme-içme sektörleri aracılığıyla dünyanın diğer coğrafyalarına da taşımaya devam ediyoruz.

Misafirperverliğimizi, birlik, bütünlük, karşılıklı anlayış, mükemmellik, yaratıcılık ve sorumluluk gibi Doğuş Grubu şirketlerinin tüm faaliyetlerinde esas aldığı geleneksel değerlerimizle birleştiriyoruz. Bu anlamda da bir Türk girişimcisi olarak bu çok özel ödülü almaktan dolayı büyük gurur duyuyor, Fransız Devleti ve Sayın Büyükelçi Charles Fries'a teşekkürlerimi sunuyorum."