Fernando Alonso, Toyota'nın kokpitinde

İSTANBUL (AA) - Formula 1 pistlerinin dikkati çeken pilotu Fernando Alonso, Toyota için yarışmaya başlıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing, 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) sezonu için F1'de iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'yu kadrosuna katarak motor sporları dünyasında önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Yeni sezonda iki hibrit motorlu yarış otomobiliyle yarışacak olan Toyota, Alonso transferi ile Le Mans 24 Saat ve WEC'te şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.



Efsane pilot Fernando Alonso, 2017'de dokuz yarışın beşini kazanan 1000 HP'lik iki "TS050 Hybrid" yarış otomobilinden biri olan 8 numaralı araçta Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ile birlikte yarışacak.

Mayıs ayındaki Spa-Francorchamps yarışıyla Toyota'nın kokpitine oturacak olan Fernando Alonso, 2018-2019 sezonunda mevcut Formula 1 takvimiyle çakışmayan tüm hafta sonlarında pistlerdeki mücadelesini Toyota ile sürdürecek.

Toyota'nın 7 numaralı aracında ise geçen yıl olduğu gibi Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez yer alacak.

