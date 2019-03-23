Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin food istanbul dünya
TÜROB’da Yeni Sayfa 
Yeni başkan Eresin oldu
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi

Ferrari Monza SP1’e altın ödüle layık görüldü

- Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödülü kazanırken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülüne layık görüldü

Ferrari Monza SP1’e altın ödüle layık görüldü
banner17

İSTANBUL (AA) - Ferrari, IF Tasarım Ödülleri 2019’da Ferrari Monza SP1 altın ödüle layık görülürken, Portofino, 488 Pista ve SP38 modelleri de tasarım ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalyan spor otomobil devi Ferrari, tasarım alanında uluslararası prestije sahip IF Tasarım Ödülleri’nde 4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü.

Münih’te düzenlenen törende, Ferrari’nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli Ferrari Monza SP1, altın ödülün sahibi oldu. Ferrari’nin, diğer modelleri Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca tasarım ödülüne layık görüldü.

66 yıldır tasarım alanındaki en önemli ödüllerden biri olan IF Ödülleri’nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik bir mükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı. Portofino, 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile tasarım ödüllerini toplayan marka, böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarının başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ferrari
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5