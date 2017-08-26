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Ferrari "Portofino"yu Frankfurt'ta tanıtacak

-Ferrari, İtalya'nın Portofino kentinin adını verdiği yeni modelinin dünya tanıtımını Frankfurt Otomobil Fuarında gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Ferrari

İSTANBUL (AA) - Ferrari, İtalya'nın Portofino kentinin adını verdiği yeni modelinin dünya tanıtımını Frankfurt Otomobil Fuarında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre kuruluşunun 70. yılını kutlayan şirket, Portofino adını verdiği yeni hardtop tavanlı V8 GT modelinin dünya tanıtımını Frankfurt Otomobil Fuarında gerçekleştirecek.

600 HP gücündeki motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, en hızlı cabrio olma özelliğinin yanı sıra, katlanabilir hardtop tavanı, geniş bagaj hacmi ve yaşam alanı ile kısa süreli yolculuklar için sunduğu, iki adet arka koltuk kullanımıyla çok yönlü bir yapı sunuyor.

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