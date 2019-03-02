Ferrari’den 720 HP’lik F8 Tributo sürprizi

İSTANBUL (AA) - Ferrari, bu yıl 89’uncu kez düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni modelini otomotiv dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda öne çıkacak yeni modeli F8 Tributo’nun ilk fotoğraflarını yayınladı. 488 GTB’nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’da yer alan 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 kez “Engine of the Year” ödülü ve “Son 20 Yılın En İyi Motoru” ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motor, 720 HP güç üretiyor.

En hızlı otomobillerinden birisi olan Ferrari F8 Tributo, yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özellikler, 50 HP daha güçlü olan motoru ve 40 kg daha hafif karoseriyle farkını ortaya koyuyor. Otomobilin sürücü ile olan iletişimini kuvvetlendirmek için gerçekleştirilen değişiklikler de Ferrari mühendisliğinin en güncel yansıması olarak ayrıca önem kazanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında otomobilin direksiyon simidinin çapı küçültülürken, FDE+ ve güncellenmiş elektronik yardımcılar sayesinde F8 Tributo konfor ve güvenlik seviyesi artırılmış bir süper otomobil olarak da öne çıkıyor.

Ferrari Design Center’da yaratılan ve V8 motorun tüm gücünden optimum faydayı sağlamak için yüksek mühendislik ürünü aerodinamik ögelere yer verilen F8 Tributo, aynı zamanda markanın tasarım anlayışının da yansıması olarak önem kazanıyor.

F8 Tributo’nun tasarımı da en az V8 motorun gücü kadar heyecan uyandırıyor. Yeniden tasarlanan gövdesiyle keskin bir görünüm çizen otomobil Ferrari’nin karakteristik özelliklerinden taviz vermeden tasarlanan yüzü, “S Duct” ismi verilen hava kanalı sayesinde, 488 GTB’ye göre bastırma kuvvetinin yüzde 15 artırılması gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

1980’li yılların ikonu F40’a atıfta bulunan panjurlu motor kaputu ile V8’in tüm ihtişamını sunan otomobilde, fren diskleri büyütülürken yeni fren soğutma kanallarına da yer veriliyor.

F8 Tributo’nun tasarım detaylarında dikkati çeken dairesel stop grubu ise 1975 yılında ilk kez 308 GTB’deki tasarımdan ilham alıyor. Bu görünümü ile F8 Tributo, 8 silindirli Berlinetta geleneğinin de temsilcisi olduğunu ortaya koyuyor.

488 GTB’ye göre tüm ögeleri yeniden tasarlanan F8 Tributo’nun 2 kişilik kabininde ise 7 inçlik HMI (Human Machine Interface) multimedya sistemi, yuvarlak tasarıma sahip havalandırma çıkışları ve yeniden tasarlanan kokpiti öne çıkıyor.