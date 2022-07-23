FESTİVAL COŞKUSU KDZ. EREĞLİ'Yİ SARDI

Erdemir caddesinden başlayan kortej yürüyüşüne Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, CHP İl Başkanı Murat Pulat, Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, İyi Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bando eşliğinde çeşitli ülkelerden gelen halk dansları ekipleriyle ana sahneye kadar yürüyen katılımcılar, hep bir ağızdan ‘Sevgi, Barış, Dostluk’ diye haykırdı.

BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURDU

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık ve torunları ile birlikte sahneye çıkarak barış güvercini uçurdu. Dünyaya bir kez daha ‘Sevgi, Barış, Dostluk’ diye haykıran Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından buraya bizimle bu heyecanı paylaşmak için gelen kıymetli misafirler. Bugün burada müthiş bir coşku yaşıyoruz. Kortejin zenginliği, büyüklüğü, heyecanı inanılmazdı. Cıvıl cıvıl kostümler, birbirinden renkli gösteriler eşliğinde bir arada yürüdük ve tüm şehir festivalle tek yürek oldu. Bu şehir, Efsaneler şehri Karadeniz Ereğli’miz, tam 22 yıldır festivallerle bir olur, yan yana durur, aynı coşkuyu, aynı heyecanı paylaşır. Yine hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ereğlimiz her festivalde adeta ayağa kalkar; sokaklar, müzikle, eğlenceyle, kültürle, sanatla zenginleşir. 100 binler sanatın birleştirici, büyülü gücüyle bir araya gelir. Türkiye’nin en büyük Festivali ödülü bulunan Uluslar arası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivalimiz, en önemlisi, gönüllerde iz bırakır. Festivalimiz 1994'ten bu yana şehrin kimliğinin oluşmasında ve tanıtımında büyük rol oynadı. Ereğli’mizde festivaller çok yönlüdür, bütün kenti kucaklar, etkisi şehrimizin sınırlarını aşar. Bir yandan kentimizin değerlerini ortaya çıkarır, diğer yandan yeni değerler katar. Müzikten, resme, spordan, yarışmalara, eğlencelere kadar sanatın, sporun pek çok alanında şehre imzasını atar. Sokaklar dolup taşar. Ereğlililer arkadaşlarına, akrabalarına evlerini açar. Tam bir coşku ortamı doğar. Evet bu kez de Ereğlimiz sizlerle bayram havası yaşıyor. Sahil boyunca birbirinden zengin etkinliklerimiz var. Cam sanatçıları, yazarlar, şairler, ressamlar, karikatüristler, sokak sanatçıları, halk dansları ekipleri, dört gün boyunca sizlerle olacak. Plajımızda adeta ayrı bir şenlik var. Plaj gösterileri, spor etkinlikleri ve konserlerle plajımızda da festival havası yaşanacak. Geleneksel hale getirdiğimiz uçurtma şenliğimiz, pikniklerimiz, tarihi ve turistik turlarımız, Cehennemağzı Mağarası etkinliklerimizle, sergilerle şehir cıvıl cıvıl… Tango Neva, Ataol Behramoğlu bizlerle olacak. Festivalimiz uluslararası nitelikte; bu da festivale çok yönlü zenginlik katıyor. Bölge ülkelerinden, Avrupa’dan büyük katılım gerçekleşiyor. Bu kez de halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topluyor. Bu kültür paylaşımı, sevginin dostluğun barışın bütün dünyada egemen olması için büyük önem taşıyor. Sanatın birleştirici gücü bizi bir arada tutuyor. Her yıl, Türkiye'nin Nobel'i olarak kabul edilen Sevgi Barış ve Dostluk Ödüllerini veriyoruz. Bu kez iki ödülümüz var. Bunlardan ilki, kimsenin görmediği kanatlarıyla mucizeler yaratan, mücadelesiyle, yaşama azmiyle ve yaşam sevinciyle umut olan Milli Yüzümüz Sümeyye Boyacı’ya verilecek.

Diğer ödülümüz, pandemide insanlık için hayatlarını hiçe sayan, üstelik şiddete maruz kalan, hasta bakıcısından, temizlik görevlisinden, hemşiresinden, hekimlere kadar tüm sağlık çalışanlarına… Bu ödülü sağlık çalışanları adına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya takdim edeceğiz. Festivalimiz 22 yıllık yolculuğuyla bir marka haline geldi. Sevgi, Barış Dostluk isminin, bunları simgeleyen üç kuşumuzun ve Aşkım Ereğli sloganı ile logosunun marka tescilleri bulunuyor. Festivaller ve kentler ülkelerinin bile önüne geçebiliyor. Kdz. Ereğli ve festivalleri için de bunu söyleyebiliriz. Böyle etkinlikler, uluslar arası gerilimlerin aşılması konusunda iklim yaratıyor. Halklar kültür ve sanat aracılığıyla kardeşlik bağları kuruyor. Sevgi Barış ve Dostluk bütün dünyaya egemen olsun ve biz de buradan yaktığımız meşaleyle ona güç verelim istiyoruz.

SAVAŞA HAYIR DİYE HAYKIRIYORUZ

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ışığında Aydınlık Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü unutmayacağız. Şehirler yalnızca binalarıyla caddeleriyle değil, sanata ve sanatçılara verdiği değerle büyük olur. Ereğli büyük bir şehir… Sizler sayesinde her yıl büyüyor. Festivalimiz sizlere güzellikler getirsin.”

ÜNLÜ SANATÇILARLA UNUTULMAZ KONSERLER

Türkiye'nin en büyük ödüllü festivalinde Ereğlilere 3 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşatılacak. Festivalin ilk günü sahneye hayranların büyük ilgisiyle karşılaşan Sefo, Edis ve Gülşen çıktı. Konser sonrası sahneye Beledye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık çıkıp sanatçılara hediye takdiminde bulundu. Başkan Posbıyık, Türkiye'nin en büyük festivalini gerçekleştiemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.