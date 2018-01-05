İZMİR (AA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fethi Sekin Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü", Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Urla Menteş'deki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan yola çıkan birlikleri durduran Emniyet Amiri Bekir Önsal'a verildi.

Üniversitenin konferans salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve şehit mübaşir Musa Can'ın ailesi de katıldı.

Törende konuşma yapan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin tarih yazdığını söyledi.

Millet olarak şehitlerin davasına sahip çıkılması gerektiğini belirten Tunçsiper, millete hainlik edenleri asla affetmeyeceklerini kaydetti.

Fethi Sekin'in şahsında bütün şehitleri hatırlamak için "Fethi Sekin Kahramanlık Ödülü" vermeyi düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Tunçsiper, "Bu yıl ilki gerçekleşen bu töreni her yıl yapmayı planlıyoruz. Bu ödülü her yıl demokrasi için mücadele etmiş bir kahramanımıza vereceğiz." dedi.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi ve 5 Ocak 2017'de meydana gelen adliye saldırısının anlatıldığı sinevizyon gösterimiyle devam eden programda, şehit adliye çalışanı Musa Can'ın eşi Mecburiye Can gözyaşlarına hakim olamadı.

Üniversite öğrencilerinin şiir okumasının ardından Mehmet Zeki Sekin ve Mecburiye Can'a, Bedriye Tunçsiper tarafından Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Baba Sekin, hediyeleri Fethi Sekin ve torunları adına kabul ettiğini ifade ederek, "Şimdi sizler bana soruyorsanız 'Fethi Sekin kimdir' diye. Siz bir cümleyle oğlumu anlatayım. Siz, Fethi Sekinsiniz, Fethi Sekin sizsiniz." ifadelerini kullandı.

- Fethi Sekin ödülü Önsal'a verildi

Programın sonunda "Fethi Sekin Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü"ne, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Urla Menteş'deki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan İzmir Valiliğine doğru yola çıkan birlikleri durduran Emniyet Amiri Bekir Önsal'ın layık görüldüğü açıklandı.

Alkışlar eşliğinde sahneye gelen Önsal'a ödülünü rektör Tunçsiper takdim etti.