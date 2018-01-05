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Fethi Sekin'i "Dağlıca Türküsü" ile andılar

- İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, evinin bulunduğu ilçedeki lise öğrencileri tarafından Dağlıca Türküsü ile anıldı - Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için yazılan türküyü seslendiren öğrenciler, Sekin'in adının verildiği parkta klip çekip sosyal medyada paylaştı

Fethi Sekin'i

İZMİR (AA) - İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, evinin bulunduğu ilçedeki lise öğrencileri tarafından "Dağlıca Türküsü" ile anıldı.

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden dört öğrenci, geçen yıl 5 Ocak'ta düzenlenen saldırıda şehit olan, gösterdiği kahramanlıkla faciayı engelleyen polis Sekin'i ölüm yılında anmak için, şehitler için bestelenmiş türküyü seslendirmeyi seçti.

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için yazılan "Dağlıca Türküsü"nü öğretmenler eşliğinde seslendiren liseliler, türküye klip de çekti.

Öğrenciler, Fethi Sekin'i anmak ve minnetlerini göstermek amacıyla hazırladıkları çalışmanın klibi için farklı mekanlar tercih etti. Fethi Sekin Bayraklı'da adının verildiği parkın önünde de çekim yapıldı. Ayrıca klipte Sekin'in fotoğraflarına da yer verildi.

- Onu unutturmamak için

Çalışmanın fikir sahibi 12. sınıf öğrencisi Yunus Akpunar, AA muhabirine, aynı ilçede yaşadıkları kahraman Sekin'i anmak ve onu unutturmamak için yola çıktıklarını söyledi.

Akpunar, "Fethi Sekin bizim şehidimiz, gençler olarak ona saygı, sevgi ve minnetimizi farklı bir yolla aktarmak istedik. Okul arkadaşlarım Veysel Arslan, Buse Hınıslı ve müzik öğretmenimizle birlikte seslendirdik. Bir arkadaşımız ve gitar eğitmeni de gitarıyla destek verdi. Türkünün kaydı 1 gün sürdü. Klibi de 2 günde tamamladık." diye konuştu.

- "Fethi Sekin büyük bir kahraman"

Dağlıca Türküsü'nü özellikle seçtiklerini, bu türkünün Dağlıca şehitleri için bestelendiğini hatırlatan Akpunar, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizi hatırlatan bir türkü. Bu türküyü dinlediğimde hep çok duygulanırım, onları rahmet ve minnetle anarım. Dinlerken gözlerimi yaşartan, beni çok etkileyen türküyü, bizi yine çok üzen başka bir olayda şehit olan Fethi Sekin ağabeyimiz için okumak istedik. Fethi Sekin biz gençler için de büyük bir kahraman. Kurşunların üzerine korkmadan gitti ve İzmir'i büyük acılardan kurtardı. Saldırıyı önledi."

Klibi sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını ifade eden Akpunar, izleyenlerden çok sayıda beğeni aldığını sözlerine ekledi.

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