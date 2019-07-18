Fethiye Belediyesi ve Hillside Beach'ten iş birliği

Özellikle Göcek, Karaçulha, Aksazlar, Karaçulha ve Hıdırlık mevkiinde çıkan yangınları mercek altına alınırken, olası büyük yangınların önüne geçilmesi için hazır bekleniyor. Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kaydem geri dönüşüm ve Hillside Beach Tatil köyü personeli personelinin de katılımıyla temizlik kampanyası yapıldı. Fethiye-Karagözler ve Hillside Beach Tatil köyü Kaya yolu bağlantısı ormanlık alanda çöpler toplandı. Gelişigüzel atılan çöpleri daha çok atık cam, pet şişe ve kağıt oluşturuyor. Yaklaşık 60 poşet çöp toplanarak geri dönüşüme gönderildi.Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hatice Selver Kabak Hillside Beach Tatil Köyü personeli ve yetkililerine teşekkür ederek, Kaydem personeline teşekkür ederek gösterilen ilginin kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çekti.