Fethiye Kumburnu Plajı'ndaki localar kaldırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye içesindeki Kumburnu Plajı'nda bulunan localar şirket yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Tabiat Parkı'nın sahiline, işletmeci şirket tarafından koyulan 12 ahşap loca plajdan alındı.

Kumburnu Plajı İşletme Müdürü Halil Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajı 2014'ten bu yana işlettiklerini ifade etti. Ölüdeniz'in dünyaya mal olmuş bir yer olduğunu vurgulayan Gören, "Ölüdeniz'in dünyada eşi benzeri yok. Biz de buraya çocuğumuz gibi bakıyoruz." dedi.

Plaja yapılanların tatilcilerin isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyen Gören, şunları kaydetti:

"Plaja locaları çocuklu, geniş ailelerin talebi üzerine yerleştirmiştik. Vatandaşın eleştirisi üzerine kaldırdık. Loca için ücreti 210 lira olarak belirlemiştik fakat vatandaşların talebi doğrultusunda indirim de yapıyorduk. 120 ila 150 lira arasında da ücret alıyorduk. Sadece loca konusunda değil hangi konuda eleştiri olursa olsun hızlı bir şekilde değerlendirip elimizden geldiği ölçüde gereğini yapıyoruz."

Gören, kaldırılan locaların ahşap olduğunu, şezlongla eşdeğer olduğunu ileri sürdü. Locaların ve şezlongların kendileri tarafından denize sıfır konulmadığını söyleyen Gören, "Localar sürüklenerek taşınabilecek ağırlıkta. Vatandaş dört tarafından tutarak denize doğru çekiyor. Denizin yükselmesiyle fotoğraflarda sadece bir tanesi denize yakın görülmüş. Şezlonglar da denize doğru çekiliyor. Akşam geri alıyoruz." diye konuştu.