Fethiye sahillerinde yoğunluk

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen bazı vatandaşlar, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Macera tutkunları da 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, bölgenin manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin atlayışını, sahilde güneşlenen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kumburnu Plajı İşletme Müdürü Halil Gören, yaptığı açıklamada, burada mavinin 16 tonunun görülebileceğini söyledi.

Bayram tatilinin 10 gün olarak açıklanması üzerine yaşanacak yoğunluk için hazırlıkların tamamlandığını belirten Gören, "Kumburnu Plajı'nın sürekli ilgi çekmesi ve burada yoğunluk oluşması, kumunun ve denizinin özelliğinden kaynaklanıyor. Bugün bile ciddi bir yoğunluk var." dedi.

Gören, tatil için Ölüdeniz'e gelenlerin deniz dışında farklı aktivitelerle tatillerini dolu dolu geçirebileceğini kaydetti.