Fethiye'de ahşap gulet yandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan ahşap guletteki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye'den Göcek'e gitmek için çıkan "Luckym" isimli 17 metre uzunluğundaki ahşap guletin sahibi Mehmet Metin Mursaloğlu ve Muhammet Kuru, Katrancı Koyu açıklarına geldiklerinde makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yakınlardaki tekneler, durumu Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, Mursaloğlu ve Kuru'yu sahil güvenlik botuna aldı. Yangına, D-Marine Göcek ve Ece Marin'in yangın söndürme tekneleri tarafından müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen söndürülemeyen yangın nedeniyle gulet battı.

Yangında dumandan etkilenen ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak botla karaya ulaştırılan Mursaloğlu, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.