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Fethiye'de ocak ayında deniz keyfi

- Hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar denize girdi

Fethiye'de ocak ayında deniz keyfi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, ocak ayında deniz keyfi yaşadı.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken hava sıcaklığının 19, deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlarda yoğunluk yaşandı.

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz plajında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Bazıları da sahilde çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Fuat Yılmaz, havanın yazdan farksız olduğunu söyledi. Fethiye'de ocak ayında denizin keyfini yaşadığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkiliyken burası yaz gibi. Bu Türkiye'nin bir güzelliği. Su da çok güzel." dedi.

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