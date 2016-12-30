Fethiye'deki sahile bırakılan bebek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde battaniyeye sarılı halde sahile bırakılan bebekle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Akarca Mahallesi'nde, 25 Aralık'ta sahilde yürüyüş yapanlar tarafından bulunan kız bebeğin annesinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Fethiye Devlet Hastanesinde son günlerde doğum yapanlara ait kayıtları inceleyen ekipler, bebeğin annesinin Suriye uyruklu Hüda K. (28) olduğunu tespit etti. Hüda K'nın, Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde Mehmet D. (21) ile yaşadığı öğrenildi.
Hüda K. ve Mehmet D, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Hüda K'nın, bebeğin babasının Mehmet D. olmadığını söylediği öğrenildi.
Fethiye ilçesinde 25 Aralık'ta Akarca Mahallesi'nde sahilde terk edilmiş bebek bulunmuş, Fethiye Devlet Hastanesine götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmişti.
"Melek" adı verilen kız bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiş, annesinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.