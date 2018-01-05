Fethiyespor taraftarından belediyeye tepki

MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'un işlettiği Uğur Mumcu Otoparkı'nın, Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilmesine bir grup taraftar tepki gösterdi.

Kulüp binası önünde toplanan Fethiyespor Yönetim Kurulu üyeleriyle farklı spor kulüplerinin taraftar ve dernek başkanlarının da aralarında bulunduğu bir grup, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otopark önüne kadar yürüdü.

Burada bir açıklama yapan Fethiyespor Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan, yıllardır işletmesi Fethiyespor'da olan otoparkın büyükşehire devredilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kulübün iki sabit gelirinden biri olan otoparkın yıllar önce gelir getirmesi için Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı tarafından Fethiyespor'a tahsis edildiğini hatırlatan Ferizcan, "Burası gençlerin spor yapması ve kulübün ayakta kalması adına Fethiyespor'a verilmişti. Kimse üzülmesin. Fethiyespor'u her şeye rağmen hak ettiği yere getireceğiz. Beşkaza bu günü unutmayacaktır. Yeri ve zamanı geldiğinde herkes hak ettiği cevabı alacaktır." dedi.

Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Şık ise büyükşehirin otoparkı Fethiyespor'dan almasını kınadıklarını ifade etti. Fethiyespor'un desteğe ihtiyacı olduğunu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkı yapmak yerine imkanları kısıtlamasına bir anlam veremediklerini dile getiren Şık, Büyükşehirin yanlış kararından bir an önce dönmesi gerektiğini vurguladı.

Eyleme destek veren Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emrecan Arıkan da kararın bir hata olduğunu, hatadan bir an önce dönülmesi ve otoparkın Fethiyespr'a tekrar verilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, "Fethiye’nin kalbi Fethiyespor", "Burası Beşkaza", "Fethiye'yi satanı biz de satarız", "Taraftarız biz çekeriz cefa, Osman başkan bize bulaşma" sloganı atan grup dağıldı.