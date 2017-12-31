Fetih Hareketinin 53. kuruluş yıl dönümü

GAZZE (AA) - Fetih Hareketinin kuruluşunun 53'üncü yıl dönümü, Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli tarafından meşale yakılarak kutlandı.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı'nın olduğu meydanda, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile halefi Mahmud Abbas'ın yer aldığı ve "Kudüs ebedi başkentimizdir" yazılı dev posterler asan hareket mensupları, Fetih Hareketinin yıl dönümünü meşale yakarak kutladı.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Ahmed Hales, meşale yakma töreni sırasında yaptığı konuşmada, "Bu meşale, ateş ve ışık olarak kalmaya devam edecek. Düşmanlık yapanlara karşı ateş olacak." dedi.

Hareketin, Filistin ulusal birliğine bağlı kaldığına işaret eden Hales, "Bizler bugün, Filistin davası ise ulusal haklarına yönelik tehditlere karşı cephe açmak için birlik olmaya daha çok ısrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetih Hareketinin görüş ayrılıklarına rağmen diğer gruplarla çalışmaları sürdüreceğini söyleyen Ahmed Hales, "Filistin, tüm Filistinlilere muhtaçtır. Bu nedenle aramızdaki ortak noktaları aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararının sonuç vermeyeceğine dikkati çeken Hales, "Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin siyasi liderleri, bu kararla mücadele için siyasi bir cephe açıyorlar. Siyasi cephe, bizim doğru yolda ilerlediğimiz ve Filistin devletini elde etme yönündeki hedefimizi gerçekleştireceğimizi teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat'ın önderliğinde kuruldu. Hareket, her yıl 31 Aralık'ta yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meşale yakıyor.