Fetih'in 52. kuruluş yıl dönümü

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin yeni yönetimi ile bölgede barışın sağlanması için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) 52'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ramallah'ta düzenlenen ve Başbakan Rami el-Hamdallah'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Fetih Merkezi Komitesi üyeleriyle Filistinli grupların temsilcilerinin katıldığı etkinlikte konuştu.

Mahmud Abbas, "ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile bölge barışının sağlanması için çalışmaya hazırız." dedi.

Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri inşaatının son bulacağını ifade eden Abbas, "Birleşmiş Milletler'in 2334 sayılı kararı, İsrail'in tüm yerleşim birimi inşaatlarını durdurmasını ve demografik yapıda değişiklik yapılmasına izin verilmemesini öngörüyor." diye konuştu.

Yeni yılın Filistin devletinin tanınacağı bir yıl olması dileğinde bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, bunun olması durumunda iki devletli çözümün gerçekleşme olasılığının artacağını kaydetti.

Abbas, Fransa'nın başkenti Paris'te bu ayın ortalarında düzenlenmesi planlanan barış görüşmeleriyle ilgili olarak, bu konferanstan umutlu olduklarını belirtti.

Mahmud Abbas ayrıca, Filistin halkının birlik olması, ulusal mutabakatın sağlanması ve başkanlık ile parlamento seçimlerinin yapılması konusundaki kararlılığını da vurguladı.