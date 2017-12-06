"FETÖ-Akşener" ilişkisi hakkında iddialar - Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, halen görevde olan polis memuru Ş.U. hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - İddianamede ifadesine yer verilen örgütün sözde emniyet abisi M.Y: - "2012 yılı sonlarına doğru Fethullah Gülen'den geldiği söylenilen notlar içerisinde siyasi içerikli konular da bulunuyordu ve bunlar flaş belleklere atılmaya başlandı. Bunların sadece 'beşlik' olan kişilere söylenmesi istenirdi" - "Bu not içeriklerinden birinde 'Meral hanım (Meral Akşener) üzerinde çalışalım' yazıyordu. İl istişaresinde de 'daha sonraki dönemlerde bir parti kurulacağı ve bu partinin başında Meral Akşener'in olacağı, böyle olması durumunda Meral Akşener'i desteklememiz gerektiği' şeklinde konuşmalar oldu"

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:19