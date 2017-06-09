FETÖ askeri okul öğrencilerinde gizliliği ön planda tutmuş
- Adana'da örgütün kapatılan okulunda öğretmen olarak görev yapan sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı - Tanık A.A: - "Sanık Eyüp, askeri liselere hazırlanan öğrencileri yetiştiriyordu. Askeri liselere yetiştirilen öğrencilere azami gizlilik usullerini uyguluyordu. Öğrencilere kod ismi veriliyordu. Cemaate bağlı dershanelere değil, diğer dershanelere kayıtları yapılıyordu"
09 Haziran 2017 Cuma 15:28