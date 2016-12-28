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FETÖ aynı SODES projesini 4 kez onaylatmış

- Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanık ve şüpheliler, örgütün "SODES vurgunu"nu anlattı - Şüpheli H.A'nın iddianamede yer alan ifadesinden: - "Kilis'te örgüt mensupları tarafından kurulmuş dernekler üzerinden bazı SODES projeleri hazırlanır, bu projeler onaylanır, daha sonra proje kapsamında elde edilen paralar, harcanmış gibi gösterilip faturalandırıldıktan sonra, yani tüm işlemleri resmi kılıfına uydurulduktan sonra yapının kasasına aktarılırdı" - "4 yıl boyunca 'Sanal Dershane Projesi' hazırlandığını, her proje karşılığında 400 ile 600 bin lira arasında SODES'ten para aldıklarını biliyorum"

FETÖ aynı SODES projesini 4 kez onaylatmış


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDYFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet YapılanmasıKilis Cumhuriyet BaşsavcılığıProjeSODES
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