FETÖ, "bağımsız Kürdistan" için destek kampanyası başlatmış - FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında çözümlenen ByLock yazışmalarında, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına destek vermek amacıyla başlatılan imza kampanyasına, örgüt üyelerinin katılması yönünde talimat verildiği belirlendi - Meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının ByLock yazışmasından: - "S.A. muhterem abiler... Beyaz Saray imza kampanyası konusunu sürekli soruyor ve çok önemsiyor. Sayı şu an bin civarında. 1 Ocak'a kadar günlük ortalama 10 bin imza olmalı ki hedefe ulaşalım. Herkesten ciddi destek bekliyoruz. Kesinlikle cemaat kimliği bilinen hesap ve mecralar topa girmemeli. Bize bulaşmamalı. Türkiye içinde sivil bölge ile paylaşmayalım bu bilgiyi"

10 Haziran 2017 Cumartesi 14:36