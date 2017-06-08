FETÖ, çaldığı soruları yemin ettirerek vermiş

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından emniyet yapılanmasına yönelik davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis memuru, örgütün komiserlik sınavına katılan üyelerine soruların cevaplarını "namusları" üzerine yemin ettirerek verdiğini anlattı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik 111'i tutuklu 188 sanıklı davada tutuklu yargılanan B.G.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti ve mahkemeye sunduğu dilekçede örgüt hakkında bilgi verdi.

İhraç edilmeden önce Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığını dile getiren B.G.B, telefonuna örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u, kendilerinden sorumlu "imam" olduğunu belirttiği Ali Üzümcü'nün yüklediğini kaydetti.

ByLock üzerinden Gaziantep Polisevinde içki içenleri dönemin Asayiş Şube Müdürü Tuncay Kaplan'a ilettiğini anlatan B.G.B, 2 ay kadar ByLock kullandığını ancak deşifre olması nedeniyle program iptal edilerek, "Eagle"ı kullanmaya başladıkları bilgisini paylaştı.

B.G.B, 2010 yılındaki toplantıda Üzümcü'nün kendilerine örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla komiser olmaları gerektiğini söylediğini söyleyerek, sınav tarihinden önce bir grubun örgüte ait eve yerleştirildiğine değindi.

İtirafçı polis, şunları anlattı:

"Burada Şanlıurfa kadrosunda görevli polisler de vardı. Sınava bir gün kala projeksiyon cihazından 100 soru gösterdiler. Bu sorulara çalışmamız söylendi. Sorular gösterilirken namusumuz üzerine yemin ettirdiler. Bir önceki sınavda 40 puan almama rağmen o sınavda 70 puan aldım. Sınavda gösterilen soruların aynısı çıktı. Genel kültürü yapamadığım için kazanamadım. 2011 yılında 'Naksan İsmail' lakaplı kişinin toplantısına katılan kim varsa hepsi bu sorularla komiser oldu. O dönem KOM Şube'den komiser olanların tamamı soruları alarak kazandı."

- "Polis çocuklarını askeri liselere hazırlıyorlardı"

Örgüt evinde polis çocuklarının askeri liselere hazırlandığını vurgulayan B.G.B, "Bu evde 5-6 öğrenci kalıyordu. Benim çocuğum da askeri liseye girmeyi çok istiyordu. Bu nedenle görüşmek için o eve gittim. Çocuğum (FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan) Özel Emine Nakıboğlu Okuluna gittiği için askeri liseye kabul edilemeyeceğini gerekçe göstererek kabul etmediler." ifadelerini kullandı.

- "HDP'ye oy istendi"

Ali Üzümcü'yle gerçekleştirilen toplantılarda emniyetteki gelişmeleri ilettiğini ve kendisinin de notlar aldığını dile getiren B.G.B, şunları kaydetti:

"Bu bilgi vermeler 17-25 Aralık'tan önceydi. Daha sonra karakola geçtim. İdare Mahkemesine dava açmam konusunda Üzümcü, ısrarcı oldu. Hatta HDP'ye oy vermemi istedi fakat ben dediğini yapmadım. KOM'da 5 yıl çalıştım. Örgütün beyni istihbarat ve terör şubeleridir. Örgütten değilsen bu şubelerde çalışamazdın." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın verdiği bilgileri dikkate alarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik, B.G.B'nin de aralarında bulunduğu 188 sanık hakkında "terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis cezası istenen dava, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

FETÖ'nün milli eğitim yapılanmasına yönelik 69'u tutuklu 150 sanığın yine aynı suçtan 15 yıl kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Ali Üzümcü'nün de aralarında bulunduğu 23 sanığın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imamlar"dan oldukları belirlenmiş ve dosyaları ayrılarak Ankara'ya gönderilmişti.