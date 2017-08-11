"FETÖ davalarında inkar, yedek senaryoların bir parçası"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Ege Üniversitesi (EÜ) Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Tosun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının güçlü delillere rağmen inkar üzerinden yargılama sürecini yönetmeye çalışmalarının bilinçli bir çabanın ürünü olduğunu belirterek, "İçeride ya da dışarıda çalışılmış görünüyor. İnkar olayı yedek senaryoların bir parçası." dedi.

Prof. Dr. Tosun, AA muhabirine, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili yargı önünde hesap veren sanıkların büyük çoğunluğunun güçlü delillere rağmen inkar yoluna gitmesini değerlendirdi.

Sanıkların inkarını, "Örgütün, darbe girişiminin başarısız olması halinde uygulamayı planladığı yedek senaryolar." şeklinde yorumlayan Tosun, bu yöntemle de sanıkların hem kamuoyu yaratmaya hem de yargılama sürecini kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sanıkların dava sürecini minimum zararla yönetme yolları aradığını ve hafifletici sebeplerden yararlanmaya yönelik stratejiler geliştirmeye çalıştığını ifade eden Tosun, kanıtların çok açık ve net olması dolayısıyla bu çabaların beyhude kalacağını düşündüğünü söyledi.

- "Kanıtlar az değil"

"(Sanıkların psikolojisi ve inkar stratejisi) Sarsılmışların dayanışmasından başka bir şey değildir." tespitinde bulunan Prof. Dr. Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışma sergilemek durumundalar çünkü bugüne kadar gelmiş oldukları pozisyonda bu terör örgütünün maddi manevi önemli desteği vardır, halen dışarıda olan yakınlarına yönelik sınırlı ölçüde destek olabilir. Bunların her türlü gücü kontrol altına alınsa da psikolojik anlamda yarım asırlık bir örgütün yok olmadığı mesajını vermek istiyorlar. Sanıkların inkar üzerinden bu yargılama sürecini yönetmeye çalışmaları bilinçli bir çabanın ürünü. İçeride ya da dışarıda çalışılmış görünüyor. İnkar olayı yedek senaryoların bir parçası."

Örgütün, davaları mümkün olduğu sürece uzatmaya çalıştığına dikkati çeken Tosun, "Türk toplumu çok kolay masumiyet refleksi geliştirebilen bir toplum. Acıyan bir toplumuz. Öylesine bir algı yaratmak için onlar da yargılama sürecini uzatmak istiyorlar. Sonuçta kanıtlar az değil. Davaların çok fazla uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Süre uzadıkça amaçladıkları kamuoyunu desteğini soru işareti yaratarak arkalarına alma stratejisinde mevzi kazanabilirler. Buna da imkan tanımamak lazım." dedi.

- "Alt düzeydeki mensuplarını feda ediyorlar"

Prof. Dr. Tosun, sanıkların kamuoyu oluşturarak yargı mensuplarının kararları üzerinde etkili olmaya çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Uyuyan hücreler olarak ifade edilen kesimler var. Bu ilişkiler ağını ortaya çıkarmak, kamu bürokrasisi içinde çok ince birtakım tekniklerle bunun araştırılması gerekiyor. Çok iyi bir arşiv çalışması yapılması lazım. İlişkiler ağına dair somut kriterlerin önce tespit edilmesi ve o kriterlerin üzerinden gidilmeli. Terör örgütü tarafından hedef saptırmalarına karşı son derece uyanık olmak zorundayız. Kamu bürokrasisinde gizlenip yükselmeye çalışan terör örgütü unsurları alt düzeydeki mensuplarını feda ediyorlar."



