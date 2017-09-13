Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

FETÖ derneği yöneticilerine hapis cezası

- Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan KÜMDER yöneticisi ve üyesi 8 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

FETÖ derneği yöneticilerine hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına 2012 yılında yapılan zabit katipliği sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Kayseri Üniversite Mezunları Derneğinin (KÜMDER) yöneticisi ve üyesi 8 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Kahraman, İbrahim T, Tuna Altınışık, Atilla Ersoy, Oğuz Ertaş, Tamer Atlı, Ercan Yavuzaslanoğlu ve İhsan Kutlu, tutuksuz sanıklar A.S, A.B. ve H.K. ile avukatları katıldı.

Savcı, mütalaasında tutuklu sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanıkların ise beraatini istedi.

Bunun üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan eski KÜMDER Başkanı Kahraman, KHK ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğine de üyeliğinin bulunduğunu anımsattı. ByLock programını kullanmadığını iddia eden Kahraman, Bank Asya'da belli bir birikiminin bulunduğunu belirtti.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Kahraman, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da örgütün haberleşme programı Bylock'u kullanmadıklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Duruşmaya ara veren heyet, sanıklardan Kahraman, Ertaş, Altınışık, Yavuzaslanoğlu, Atlı ve Kutlu'ya 8 yıl 9'ar ay, Ersoy'a 7 yıl 6 ay ve İbrahim T'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz 3 sanığın beraatine karar veren heyet, İbrahim T'nin tahliyesine hükmetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CezaDernek Yönetici Ve üyeleriFetöKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5