Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Zeki Ziya Sözen Belarus Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

FETÖ elebaşı Gülen'i öven akrabasına tutuklama

- Erzurum'un Pasinler ilçesinde "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'i öven akrabasına tutuklama

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Murat Gülen tutuklandı.

Pasinler ilçesinde, bir haber ajansının muhabirine verdiği röportaj sırasında "FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin" diyerek Gülen'i övdüğü ve örgütün darbe girişimini destekler nitelikte sözler söylediği iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Murat Gülen'in (60) Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Murat Gülen, cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Gülen, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Murat Gülen'in ifadesinde söylediği sözleri kabul ederek, "Pişmanım, bu sözleri söylediğim için üzgünüm." dediği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzurumFETÖ Elabaşı Fetullah GülenMurat GülenPasinler Ilçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5