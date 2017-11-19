FETÖ elebaşı Gülen'i öven akrabasına tutuklama

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Murat Gülen tutuklandı.
Pasinler ilçesinde, bir haber ajansının muhabirine verdiği röportaj sırasında "FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin" diyerek Gülen'i övdüğü ve örgütün darbe girişimini destekler nitelikte sözler söylediği iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Murat Gülen'in (60) Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Murat Gülen, cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Gülen, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Murat Gülen'in ifadesinde söylediği sözleri kabul ederek, "Pişmanım, bu sözleri söylediğim için üzgünüm." dediği kaydedildi.