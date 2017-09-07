Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabasına örgüt üyeliğinden 6 yıl hapis

- Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuklu yargılanan eski öğretmen Ömer Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

FETÖ elebaşı Gülen'in akrabasına örgüt üyeliğinden 6 yıl hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan, elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası, eski öğretmen Ömer Gülen, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ömer Gülen ile avukatı Harun Işık katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesi, örgüte ait Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve Aktif Eğitim Sendikasına üyeliği nedeniyle suçu sabit olduğundan sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Işık, yaptığı savunmada müvekkili hakkında beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Gülen, "Terör örgütü üyesi değilim, suç işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Gülen'in 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ/PDY'yle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu, örgütün finans kaynağı Bank Asya'daki hesabını 17/25 Aralık'tan sonra aktif olarak kullandığı anlatılıyordu.

İddianamede, sanık Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DavaErzurumFetöKararöğretmen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5