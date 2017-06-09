FETÖ elebaşı Gülen'in atletlerini yakınlarına dağıtmış - Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmanın ardından 63 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi - Tutuksuz sanıklardan Eroğlu: - "ABD'den Türkiye'ye dönüş yolunda heyet halinde beraber olduğumuz Ahmet Adıyaman, Fetullah Gülen'in giyip kullandığı atletlerden 4 tanesini, her bir arkadaş için verilen namaz takkelerini hediye almış, atletleri ve takkeleri yakınlarına dağıtmış"

09 Haziran 2017 Cuma 14:55