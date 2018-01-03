GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan inşaat firması sahibi Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "bölge ve il imamlarıyla" FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün "finans yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın sosyal paylaşım sitelerinde örgüt lehine paylaşımlarda bulunduğu ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği belirtilen iddianamede, sanığın bilgisayarında yapılan incelemede örgüt üyelerinin kullandığı "KakaoTalk" programının kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

- FETÖ elebaşının talimatıyla ismini değiştirmiş

"Gaziantep Valiliği Olağanüstü Hal Bürosuna sanığın örgüt içerisinde 'abi' pozisyonunda yer aldığı ve asıl isminin Ercan Ener olduğu ancak Pensilvanya'dan gelen talimatla adını Ahmet Selim olarak değiştirdiği" yönünde ihbar geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucu, 2006 yılında mahkeme kararıyla ismini Ahmet Selim olarak değiştirdiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.

MASAK raporlarına da yer verilen iddianamede, sanığın Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir derneği üyesi olduğu ve "beddua seansına" birlikte gittiği firari sanık Oğuz Bazoğlu'na iki farklı tarihte toplam 2 milyon lira havale gerçekleştirdiği ve büyük hissedarı olduğu inşaat firmasının örgütle iltisaklı çok sayıda kurum ve kişiye para transferi yaptığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya "destek" çağrısından hemen sonra banka yetkilisine gönderdiği e-postada, "Bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001 yılında olduğu gibi neyimiz varsa, namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini, arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek, bankamıza mevduat koyacağız." yazdığı bilgisine yer verildi.

Sanığın Bank Asya'da 18 ayrı hesabının olduğu belirtilen iddianamede, her personeli için de bankaya 25 bin liralık hesap açma hedefi koyduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para topladığı, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaşmasının örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Sanığın, örgütün Gaziantep "bölge imamı" Mehmet Kocatürk (firari sanık) ile Diyarbakır, Batman ve Mardin imamları ile 17 Aralık 2013'te Pensilvanya'ya örgüt elebaşının yanına gittikleri, orada gerçekleşen "beddua seansına" katıldıkları ve 22 Aralık 2013'te birlikte aynı uçakla geri döndükleri kaydedilen iddianamede, "Bu kadar önemli kişinin aynı uçakta önlü arkalı, sağlı sollu oturmalarının tesadüfü olamayacağı anlaşıldığından, sanığın FETÖ yöneticiliğinin bulunduğu ve alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılması kamu adına talep olunur." ifadesine yer verildi.